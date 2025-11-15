桜田ひより（22）が15日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAでファーストスタイルブック「ひよりごと」（主婦と生活社）発売記念イベントを開き「お世話になっている方のコメントをいただき…できあがってから初めて見て大号泣」と明かした。「ひよりごと」は、ずっと行きたいと思いをはせていた初めての韓国で無邪気にお買い物を楽しんだり、大好きなご飯をほお張る様子などを収めた、撮り下ろしカットを収録。さらに、セルフメークを愛用