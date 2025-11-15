「東京2025世界陸上」男子棒高跳びで、6メートル30の世界新記録で優勝したスウェーデンのアルマント・デュプランティス選手（26）の婚約者で、モデルのデシレ・イングランデルさん（24）が2025年11月10日、自身のインスタグラムを更新。仲睦まじい2ショットを披露した。デュプランティス選手の誕生日を祝福イングランデルさんは、デュプランティス選手と寄り添う2ショットを投稿。「Happy Birthday to my person」とコメントを添え