茂木外務大臣は、高市総理の台湾有事に関する「存立危機事態」の答弁について「撤回する必要はない」と述べました。【映像】茂木氏、台湾有事の答弁は「撤回の必要ない」「平和安全法制、存立危機事態に対する説明は明確でありまして、それ自体なんら国際法に反するものでもありませんし、しっかり国会でも審議をして成立している法案でありますから、撤回する必要はないと、それは当然のことであります」（茂木外務大臣）茂木