¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÏ»ÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÚÉ¶ºÝ¤Î¾×·â·èÃåÁ°Æ¬¶åËçÌÜ¡¦æÆ±î¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤¬Á°Æ¬¶åËçÌÜ¡¦¿éÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ò´ó¤êÅÝ¤·¤Ç²¼¤·¤¿°ìÈÖ¤Ç¡¢¿éÉÙ»Î¤¬¡È¾ì³°¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥ÈÉ÷¡É¤Ë¹ë²÷¤ËÅ¾¤²Íî¤Á¤ë¾×·âÅª¸÷·Ê¤Ë´ÛÆâÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µÎÏ»Î¤Î²òÀâ¼Ô¤â¡ÖÄ¥¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥êÉé¤±¤ë¤·¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¡×¤ÈÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£¼èÁÈÁ°¡¢¼Â¶·ÀÊ¤Ç¤ÏÎÏ»Î¤Î°¦¾Î¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¼Â¶·¤ÎÄÔÊâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¸ø