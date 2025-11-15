血液検査で異常値が出た場合、適切な診療科を受診することが重要だそうです。異常値の項目によって何科に行くべきか、異常値の対処法や受診後の流れについて末木内科医院の末木先生に伺いました。 監修医師：末木 侑希（末木内科医院） 山梨大学医学部医学科卒業、同院研修医を経て血液・腫瘍内科所属。地域医療機能推進機構 山梨病院健康管理センター 非常勤勤務、山梨PET画像診断クリニック 非常勤勤務を経て2023年7