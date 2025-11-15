肥満は多くの生活習慣病につながるため、日常的な食生活の管理が重要です。チョコレートの習慣的な過剰摂取がもたらすリスクと、生活習慣全体の中でどのように位置づけるべきかを整理します。体重管理を意識した上手な楽しみ方について解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカ