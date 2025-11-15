家族、辞めてもいいですか？【漫画】本編を読む子供は親を選べない。“自分の親がよその親と違う”と気が付くのはいつごろだろうか？朝起きたら、母親はいない――。保育園がいっしょの子の家に行って、朝ごはんを食べる。そんな「放置子」のような子供時代を過ごしてきた漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんの「家族やめてもいいですか？」を紹介するとともに本書に込めた想いを聞く。■半生を振り返り「私ってけっこう酷い生