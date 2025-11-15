長野県茅野市の蓼科高原バラクライングリッシュガーデンで１３日夕、庭園の木々をカラフルなカクテルライトで彩る英国風イルミネーションが点灯された。クリスマスイベントの一環で、１５日以降、土日祝日と１２月２４、２５日の午後４時半に点灯する。カナディアンメイプルやスモークツリーなど木々が赤、青、紫、緑などのライトで照らされ、樹形の美しさとともに幻想的な雰囲気を漂わせた。１５〜２４日は「県民無料デー」で