紅葉の名所として知られる那谷（なた）寺（石川県小松市）で、境内の木々の葉が赤や黄に染まり、一番の見頃を迎えている。海外や県内外から観光客らが訪れ、錦織りなす景色を楽しんでいた。同寺によると、境内には約１５０本のドウダンツツジのほか、約１０００本のモミジ、約４００本のサツキなどが植えられている。見頃は今月下旬頃まで続く見通しだ。