肌寒い季節の頼れる味方といえば、ニットのカーディガン。見た目にもあたたかく、羽織るだけで季節感と女性らしさをプラスできるかも。そこで今回は【しまむら】から登場している2,000円以下のプチプラカーディガンをご紹介。ゆるっと羽織れるサイズ感と、思わず触れたくなりそうなふわふわ感で、大人カジュアルコーデを上品に格上げしてみて。 抜け感たっぷりのゆるふわシルエット 【しまむら】「キモ