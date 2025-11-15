アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の佐野晶哉が１４日放送の「有田哲平とコスられない街」（ＴＢＳ系）に出演し、失礼なファンに怒りをぶちまけた。事務所の方針で写真撮影、サインはダメな佐野だが握手はするという。「プライベートで声をかけられる分には、めっちゃ嬉しいんですけど。１人でコンビニに行ったら気付いてくれて。その後に１人でカフェ入ったんですけど、そのカフェにもついてきた。もう『早く声をかけて