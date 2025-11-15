日本代表はガーナに2-0で勝利日本代表MF田中碧は11月14日の国際親善試合ガーナ代表戦にスタメン出場すると、後半にシュートを放とうとした場面で相手選手が負傷するプレーに関わってしまう事態になった。対戦相手のガーナメディアでは、交代後にベンチへ謝罪に赴いた行動を「敬意とフェアプレーの表れ」と報じた。日本が前半に先制した勢いのまま主導権を握って迎えた後半開始から間もなく、ゴール正面から田中がミドルシュー