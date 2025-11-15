もちもちの生パスタと焼きたてピザが人気の『生パスタ専門店スパラ』が「三井アウトレットパーク 岡崎」の2階フードコートにオープン！愛知県初上陸です。 店内製麺やとろけるチーズなどこだわり満載で、アウトレット日本一を誇る45の食関連店舗の中でも、特に注目を集めています。 まずはここをおさえて ①愛知県初出店となる生パスタの専門店 ②店内製麺＆削りたてチーズのラ