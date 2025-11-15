俳優の舘ひろし（７５）は、７年ぶりの単独主演となった映画「港のひかり」（藤井道人監督、公開中）に懸けている。脚本段階から参加した意欲作。クランクアップから９日後の昨年元日に、ロケ地が能登半島地震で被災したこともあり、思い入れは強い。共演の眞栄田郷敦（２５）をはじめ、「俳優らしい俳優が多く集まってくれて本当に幸せ」と感慨深げ。作品を通して映画人生の境地を聞いた。（堀北禎仁）スターでありながら、