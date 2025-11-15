◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル）アドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・矢作芳人厩舎）の父は、２０１６年にドバイ・ターフを制したリアルスティール。産駒のフォーエバーヤングの活躍で注目度の増したが、国内でも今年はキャリアハイの８０勝をマーク。勝率で芝（１１・３％）の方が、ダート（９・９％）を上回っている。また、産駒の重賞初制覇も２２年（阪神開催）のこのレース（