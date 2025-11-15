【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、自身が指示した「核兵器実験」を巡り、核爆発を伴う実験を検討しているかどうかについて明言を避けた。大統領専用機内で記者団に問われ「言いたくない。他国と同様に実験する」と答えた。