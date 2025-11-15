3人組グループ・Number_iの神宮寺勇太が14日、ファッションブランド「AMIRI（アミリ）」 の日本上陸3周年記念プライベートパーティー『CLUB AMIRI TOKYO』に出席した。【全身カット】エレガント×クールの華やかモードスタイルな神宮寺勇太今回のテーマ「CLUB AMIRI」は、2025年秋冬キャンペーン「Hollywood Noir -夜、暗くなったあとに。」の世界観から着想。アメリカ・ロサンゼルスの夜を舞台にハリウッドの幻想と現実が交錯