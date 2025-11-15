グラビアアイドルで女優の岸明日香（34）が14日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。肌ケアの様子を投稿した。「LDM再生管理してもらってハリ爆誕しました」と施術中の動画を公開。「撮影に向けてミルキーシルクパッケージで人生二度目の肌育注射すっぴんでお肌ぴかぴかなったの見せたくてくるくる回ってますが眩しくて何も見えてなかった」と伝え、ニットのトップスに白のコート姿で、肌の美しさを披露した。また、別