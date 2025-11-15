俳優の中尾明慶（37）が14日、インスタグラムを更新。人生初のランカー（80センチ以上）シーバスを釣ったことを報告した。中尾は「あの釣れないすぐバラすで有名な中尾が、、、人生初のランカーシーバス。めちゃくちゃ嬉しいですね！！」とつづり、夜のボート上で大きなシーバスを手に、とびきりの笑顔を見せた。そして「ボートシーバス」「シーバス釣り」「ランカーシーバス」「ウェイクシテル？」のハッシュタグを付けて投稿した