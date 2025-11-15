フリーアナウンサーの谷尻萌（26）が14日までにインスタグラムを更新。葛飾警察署の一日署長を務めたことを報告した。谷尻アナは「本日、葛飾警察署の一日警察署長を務めさせていただきました」と報告し「新小岩駅南口駅前広場で『暴力団等排除キャンペーン』を行いましたよ!わざわざ来て下さった方もありがとうございました〜」と感謝。制服姿で敬礼をする姿やピーポ君のぬいぐるみを手にするショットを投稿した。さらに「このよ