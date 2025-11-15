ブルージェイズの新人右腕、トレイ・イエサベージ投手と恋人のテイラー・フリックさんが１４日（日本時間１５日）、それぞれのインスタグラムを更新。ともに「２０２５年１１月１３日〜この世でも来世でも、いつも君（あなた）だ」と記し、海辺の砂浜でプロポーズする様子を投稿した。砂浜に片膝をついて婚約指輪を贈るイエサベージに、テイラーさんは顔を覆って感激。２枚目の写真は胸の前で高く抱き寄せられ、３枚目は薬指