タレントの小池里奈（32）が14日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。小池は「みんな心も体も元気でいてね〜やさしい心もっていよ〜」と呼びかけ、ランジェリー姿の近影を投稿。小池は横向きのポーズで美ヒップを強調させている。この投稿にフォロワーからは「桃尻」「デッカ」「おしり綺麗」「良すぎる!!!」とコメントが寄せられている。