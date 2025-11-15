元NHKアナウンサーで現在はフリーの中川安奈（32）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。日本のプロ野球の表彰式を務めることを報告した。「NPB AWARDS 2025第一部、第二部ともに司会を務めさせていただきます」と伝え、グレーのニットトップスにカーディガンを羽織り、プロ野球公式級を手にして笑顔を見せるショットをアップ。「始球式の特訓を思い出しながらポーズをとってみました」とした、グラブを手に投手が投球時に