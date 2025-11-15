元NMB48でモデルの上西怜（24）が14日までに、自身のTikTokを更新。運転動画を投稿した。「早速運転したよずっと『こわい』って言いながら運転してました今回は11／12に行われた大阪エヴェッサホームゲーム大浜だいしんアリーナへ」と記し、ハンドを握る動画をアップ。「免許を取得して2日目です。あっ、3日目か…。運転するのは、ほぼ初めてです。無事にたどりつけますように…」と発進。無事、会場の駐車場に車を止めると