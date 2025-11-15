真夏のギラギラ太陽も落ち着いて過ごしやすい気候となり、外で過ごす機会も増えてきたこの季節。日光浴したいのは人間だけではありません。布団にとっても今は絶好の天日干しシーズンを迎えています。生活するうえで約３分の１を占める睡眠時間が充実すれば、日中の活動におけるパフォーマンスも向上します。睡眠環境を整えるためにも重要な布団の天日干し。中でも、羽毛布団は保温力などに優れている一方でデリケートな素材のため