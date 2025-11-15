バミューダ選手権第2ラウンド、9番でティーショットを放つ星野陸也＝14日、サウサンプトン（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフの秋季シリーズ、バミューダ選手権は14日、英領バミューダ、サウサンプトンのポートロイヤルGC（パー71）で第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、日没サスペンデッドで一部の選手が競技を終了できなかった。初日に続いて68で回った星野陸也、70の金谷拓実、69の久常涼が通算6アンダー、136で暫定9位