三井住友海上火災保険は、中小企業が原材料費用の高騰分などを製品・サービス価格に転嫁するのを支援する無料相談サービスを月内に始める。法令や会計知識を持つグループ社員が、経営層向けに取引先との交渉について助言する。中小企業との接点を増やすことで、自社の保険販売につなげる狙いもある。損害保険会社が、価格転嫁に特化した経営支援を行うのは異例。三井住友海上は、今後１年間で３００社にサービス提供することを