【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、英公共放送BBCが昨年10月の番組でトランプ氏の演説場面を恣意的に編集したとされる問題を巡り、来週にも補償を求めて提訴する意向を示した。大統領専用機内で記者団に話した。