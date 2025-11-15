結婚という制度にとらわれず、互いの意思でパートナーシップを築く「事実婚」。そうした生き方に驚きつつも、共感の声が寄せられる芸能人も少なくありません。 All About ニュース編集部は10月27日の期間、全国20〜60代の男女300人を対象に「事実婚の芸能人／俳優の芸能人夫婦」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は事実婚と知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を