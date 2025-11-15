14日夕方、山形県鶴岡市の国道で、乗用車が電動車いす、いわゆるシニアカーに衝突し、シニアカーに乗っていた87歳の男性が死亡しました。 鶴岡警察署によりますと、14日午後5時30分頃、鶴岡市羽黒町押口の国道345号で、市内に住む会社員の男性(19)が運転する乗用車が道路左側にいたシニアカーに衝突しました。この事故でシニアカーに乗っていた市内外内島の無職、佐藤久志さん(87)が病院に運ばれましたが