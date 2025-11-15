長崎県警五島署は14日、五島市の女性会社員（60代）が偽電話詐欺に遭い、現金計約100万円をだまし取られたと発表した。署によると13日午後5時半ごろ、女性宅の固定電話に郵便局員をかたる男から「介護保険金の払戻金の手続きがATMでできる。午後6時半までに手続きをしないといけない」などと電話があった。女性は携帯電話で男と通話しながら、同市内の郵便局ATMで現金を振り込んだ。当時、郵便局は営業時間外だったという。