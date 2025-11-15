1982年11月15日に上越新幹線が開業してから43年。開業日には、新潟駅では盛大な式典が行われた。総工費は約1兆7千億円、着工から11年をかけた一大プロジェクトをNSTのアーカイブから振り返る。 ■工事開始から11年…最大の難関は“トンネル工事” 1971年に基本計画が決定し、同年11月に起工式が行われた上越新幹線。工事の最大の難関は群馬県の中山トンネルで、異常出水と軟弱地盤によりルート変更を余儀なくされ