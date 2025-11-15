＜大相撲十一月場所＞◇六日目◇14日◇福岡・福岡国際センター【映像】消えた「懸賞金」呼出“愕然”のハプニング“令和の猛牛”に吹き飛ばされたロシア出身力士が呼出に突っ込むアクシデントが発生。直撃は免れたものの懸賞が客席に飛んで消えてしまう“珍事”へと発展。途方に暮れた呼出がしばし、キョロキョロと立ち尽くした。前頭十枚目・大栄翔（追手風）と前頭十一枚目・狼雅（二子山）の一番。“令和の猛牛”とも呼ばれ