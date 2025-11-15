大栄橋から見下ろしたJR大宮総合車両センターにはE131系とE231系が入場していました（筆者撮影）北海道岩見沢、新潟県新津、京都府福知山、福岡県小倉……。ベテラン鉄道ファンの皆さまなら、こうした地名を聞いて一つの共通項が思い浮かぶかもしれません。いずれも国鉄時代、鉄道工場をはじめとする地域を代表する現場機関があった「鉄道のまち」。折々に発信される新型車両や車両改造、移動などの話題がファンをザワつかせました