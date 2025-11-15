北中米ワールドカップ欧州予選が14日に各地で行われ、前回大会3位のクロアチア代表が1試合を残して出場権を獲得した。グループL首位のクロアチアはホームでフェロー諸島代表と対戦。3-1の快勝で1位を確定させ、4大会連続7回目の出場を決めた。ヨーロッパではイングランド代表、フランス代表に続いて3か国目となる。グループAでは、同勝ち点の首位ドイツ代表と2位スロバキア代表がそろって勝利。両者は17日の最終節で出場権を