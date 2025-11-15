『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（11）広島サンダーズ郄梨海輝後編（前編：郄梨海輝が振り返る、最後の春高バレー前の転機コロナ禍でつかんだ「跳んで叩く感覚」＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリーガーが語