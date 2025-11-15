『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（11）広島サンダーズ郄梨海輝前編【中学３年間で身長が20cmアップ】広島サンダーズの郄梨海輝（23歳）がバレーボールに痺れた瞬間がある。コロナ禍で挑んだ、高校３年時の春高バレー。準決勝の１セット目の冒頭、Ｂクイックをズドンと相手コートに叩きつけた。チームに勢いがついた気がして、肌が粟立った。清風高校時代に春高バレーで活躍した郄梨海