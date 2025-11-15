モデルの山田優（41）が15日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「撮影の後にカフェへ」と書き出した山田。「こういうひとときが活力に繋がります」とつづってカフェでのオフショットをアップした。「ブラックのジャケットとハーフパンツのセットアップはきちんと見えるのに、程よく力の抜けたスタイルにも見えるのが流石です」「足元はブーツで引き締めてみました！」とこの日のファッションをアピールした