アメリカのトランプ大統領は14日、コーヒー豆や牛肉など一部の農産物を相互関税の対象から外す大統領令に署名しました。国内の生産状況や需要を踏まえ、関税政策を修正する狙いがあるとみられます。トランプ大統領は、4月に発表した相互関税の範囲を見直す大統領令に署名し、アメリカで十分な量の生産や栽培が行われていない農産物を中心に、関税の対象から除外しました。対象は、コーヒー豆や紅茶、フルーツジュースのほか、ココ