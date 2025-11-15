仕掛けた方も仕掛けられた方も、バツが悪そうな表情だった。安青錦の“大関取り”に暗雲…最も尊敬する若隆景がまさかの変化で「いや〜な負け方」14日の大相撲9月場所6日目、結びの一番で横綱豊昇龍（26）が秒殺され、2敗目を喫した。相手は1勝4敗と負けが込んでいる平幕の若元春（32）。立ち合い変化ではたき込まれ、今場所2敗目である。若元春は取組後のインタビューで、「まあ……まあ……頑張ってきた結果かな」と、歯切