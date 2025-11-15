侍ジャパンの井端弘和監督（50）も苦笑いだ。ドジャースからWBC侍J入りは「打者・大谷翔平」のみか…山本由伸は「慎重に検討」、耦希は“余裕なし”15、16日に行われる韓国との強化試合。14日の前日会見で指揮官は、韓国メディアからこんなド直球の質問を浴びた。「（来年3月の）WBCでドジャースの大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手が出場するのかどうか、全世界の野球ファンが注目している。ドジャースは3人