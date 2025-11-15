かつての正捕手が崖っぷちだ。阪神・佐藤輝明にライバル球団は戦々恐々…甲子園でのGG初受賞にこれだけの価値阪神は14日、中継ぎの島本浩也（32）と日本ハムの伏見寅威（35）のトレードを発表した。伏見は2022年オフ、3年総額3億円でオリックスからFA移籍。契約最終年の今季は64試合出場ながら、エースの伊藤とベストバッテリー賞を獲得するなど活躍した。阪神は今季、坂本誠志郎（32）が正捕手に定着。12球団トップのチー