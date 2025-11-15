NHKは11月14日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストらが出席した。【もっと読む】福山雅治の「不適切会合問題」で紅白に地殻変動が？ “やらかし”がPerfume「トリor大トリ」誘発の可能性アリ初出場の中でも特に注目を集めているのが、今年4月のデビューから新曲をリリースするたびに各音楽チャートの上位をマークしている7人組ガールズグループ「HANA」と、