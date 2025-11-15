赤色灯福島県警田村署は15日、女性を車ではね逃走したとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、同県田村市、会社員佐久間修容疑者（69）を逮捕した。「何か大きな物に衝突したことは間違いない」とし、容疑を一部否認している。逮捕容疑は14日午後6時15分ごろ、田村市船引町東部台3丁目の国道で、歩いていた近くに住む無職菅野恵美さん（66）を乗用車ではね、救護することなく逃走した疑い