「（被告人の）徹也は私の次男です」。13日に開かれた奈良地裁（田中伸一裁判長）の安倍晋三元首相銃殺事件第7回公判で、山上徹也被告の母親（72）が証言した。事件後、母親が公開の場で、事件について語るのは初めてだった。この日の傍聴席には、「検察庁」と書いた腕章をまいた検察官3人が特別傍聴席にいた。また、午前8時半から9時半まで、地裁から約1キロの春日公園でリストバンド形式で配った傍聴券希望者は341人だった。一般