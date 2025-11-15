政府が進めるOTC類似薬の保険外しで医療費は減っても、国民のリスクは跳ね上がる。薬局で手軽に買った市販薬が胃がん、腎障害、失明――重大な健康被害を引き起こすのだ。身近な薬の“危険な裏側”に迫る！◆胃がん、腎障害、失明……。市販薬に潜む健康リスク！「重大な危険性を伴う」「政策として容認できるものではない」――。日本医師会常任理事の宮川政昭氏は、政府に真っ向から異を唱えた。’24年の医療費は高齢化や慢