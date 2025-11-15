『週刊SPA!』にて連載中のマンガ『トムライガール冥衣（めい）』は、原作に“オカルト女王”の異名をもつライターの角由紀子、そして作画に『ミューズの真髄』などで知られる新進気鋭の文野紋による、新感覚の“オカルトエロティックマンガ”だ。コミック第1巻が、いよいよ12月2日に発売決定。発売に先駆け、著者2人に話を聞いた。◆「私はオカルトを信じていないんです」（文野）──角さんはオカルト系メディア『TOCANA』の元編