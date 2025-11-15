11月12日、ドルチェ＆ガッバーナ銀座で開催された「DOLCE&GABBANA Holiday Season Celebration」に、ドルチェ＆ガッバーナのジャパンアンバサダーを務めるSnow Man・岩本照が登場した。【写真】イベントにはオールブラックのクールな装いで登場岩本は、2024年9月、ミラノで開催されたドルチェ＆ガッバーナのファッションショーで初めてフロントローを飾り、2025年1月と9月に行われたファッションショーにも出席。日本および世