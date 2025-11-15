弘南バスは、「パンダ号上野線20周年記念キャンペーン」を実施している。片道運賃が12月1日は2,000円、2日は3,000円、3日から11日までは3,500円となる。対象窓口で購入した人の中から抽選でオリジナルアイマスクをプレゼントするほか、アンケートに答えた人の中から抽選で青荷温泉ペア宿泊券やパンダ号上野線片道乗車券などをプレゼントする。12月1日の片道乗車券が20歳限定で50円に、2日の片道乗車券が200円になる抽選企画を実施