「このままここに会社にいていいのか」「辞めたほうがいいのか」。頭の中で何度も同じことをぐるぐる考えてしまう――そんな葛藤を抱えている人は少なくない。そんな人におすすめなのが『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著／藤田麗子訳）だ。本書では仕事を辞めるかどうか迷っている人に、社会人経験の長い先輩が「仕事を辞めるかどうかの基準」を静かに伝える印象的なエピソードが登場する。本記事では、そのエ